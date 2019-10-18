Son Dakika Haberleri: Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

8 dakika önce

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı, System.String[]

Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki aileden 5 kişi birbirlerine taş ve sopayla saldırdı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yeşilyurt, Malatya, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:00 Kaynak: AA
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