Malatya'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
8 dakika önce
Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:00 Kaynak: AA
Malatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki aileden 5 kişi birbirlerine taş ve sopayla saldırdı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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