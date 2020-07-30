Malatya'da Tecde Bölge Parkı açıldı - Son Dakika

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesince 30 dönümlük alana yapılan Tecde Bölge Parkı'nın açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesindeki parkın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal, kültürel ve hizmet belediyeciliğini benimsediklerini belirtti.

Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Gürkan, "Kentimizde 3 bin 300 dönümlük bir alana Gençlik Merkezi ve kamp merkezi kuruyoruz. 700 dönümlük bir alanı Malatya'ya kazandırdık. Tecde ve Karavak bölgesinin birleştiği 300 dönümlük alana da şehir parkı yapma çalışmalarımız sürüyor. Malatyalılar rahat olsun. Anayurt Bulvarını bitirdik. Kuzey Kuşak yolunu 2021 yılında bitireceğiz. Güney Kuşak yolunda çalışıyoruz. Kuzey Çevre Yolu 2022 yılında tamamlanacak. Bizde şimdiden alternatif yol çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kalması ile Toprak Mahsulleri Ofisinin Malatya kayısısını alacağını açıklamasını kentte mutlulukla karşılandığını aktardı.