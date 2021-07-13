Son dakika haber... Tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilikle mücadele kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait iş yeri ve ikamette yapılan aramada, toplam 84 bin 500 lira değerinde 50 post cihazı slipi, 14 farklı kişiye ait toplam 890 bin lira değerinde yazılı senet, 1 alacak-verecek ajandası ve 2 tapu fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.