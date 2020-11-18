Malatya'da tefecilere operasyon - Son Dakika

Malatya'da tefecilere operasyon

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlenerek, 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tefecilere operasyon düzenlenerek, 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, H.K., S.K., İ.M.K., A.D. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10.027 Dolar, 6.835 TL, bir tabanca ve çok sayıda fişek, alacak verecek yazılı ajanda, banka dekontları farklı şahıslar adına düzenlenmiş sözleşmeler ve tapu senetleri ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

Son Dakika

20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti

Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada

Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü

Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber keşke sorsaydınız

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez

Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi