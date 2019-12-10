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Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "tefecilik" suçuna yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, faizle borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları ayrıca, borcunu ödeyemeyenleri icraya verdikleri, tehdit ve darp ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 30 bin TL para, çok sayıda senet ve dekontlar ele geçirilerek el konulurken, şüphelilere ait, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işyeri faaliyetten men edildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:35 Kaynak: İHA
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