Malatya'da tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Malatya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları, faiz karşılığında kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri ve borcunu ödemeyenleri icraya verdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda borç dilekçesi ile senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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