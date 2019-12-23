Malatya'da Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisi açıldı - Son Dakika

Malatya'da Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisi açıldı

7 saat önce

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beydağı Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler sergi açtı.

Malatya'da Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisi açıldı, System.String[]

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beydağı Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler sergi açtı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisinin açılışını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptı.


Açılışta konuşan Kayhan, gençlerin serbest zamanlarını en güzel yerlerde değerlendirmeleri, kültürel, sosyal, teknolojik ve sanatsal anlamda yeteneklerinin farkına varmaları açısından sergilerin önemli olduğunu söyledi.

Kayhan, daha sonra sergide yer alan dene yap, akıl ve zeka oyunları atölyelerini de inceledi.

Beydağı Gençlik Merkezi Korosu etkinlikte farklı yörelere ait türküleri seslendirdi.

Teknoloji ve Güzel Sanatlar Sergisi, 24 Aralığa kadar gezilebilecek.

Beydağı, Malatya, Kayhan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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