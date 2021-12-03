Malatya'da tekstil atölyesi yangını - Son Dakika

MALATYA'da, 4 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Fırat Mahallesi'nde, 4 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Tekstil atölyesinde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.