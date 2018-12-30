Malatya'da Tekvando Müsabakasında Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakası'nda çıkan kavgada iki antrenör yaralandı.
Malatya
'nın Yeşilyurt
ilçesinde düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakası'nda çıkan kavgada iki antrenör yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Merkez
Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaları trübünden izleyen antrenörler Vahap G. ile İsmail M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada darbedilerek yaralanan iki antrenör, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kavga nedeniyle müsabakalara bir süre ara verildi.
Salonda tedbir amacıyla çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:57 Kaynak: AA
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