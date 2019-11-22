Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız - Son Dakika

Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız

7 saat önce

Malatya'da son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığının son kurbanı bir anne ve kızı oldu.

Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız, System.String[]

Malatya'da son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığının son kurbanı bir anne ve kızı oldu.


Türkiye'de güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar telefon dolandırıcılarının ağına düşmeye devam ediyor. Her seferinde kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına bu sefer de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde oturan anne ve küçük kızı düştü. Malatya'da, 53 yaşındaki ev kadınını arayan dolandırıcılar, yine aynı oyunu sergileyerek kişisel bilgilerinin kötü niyetli şahısların eline geçtiği yalanı ile karşısındaki şahsı korkutmayı başardı. Dolandırıcıların ağına düşen kadın daha sonra evde bulunan tüm altın ve 3 bin 500 lirayı kızıyla birlikte dolandırıcıların tarif ettiği yere yolladı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak başından geçenleri anlattı. Çalışma başlatan güvenlik güçleri, para ve altınları çalan şahsı Malatya- Adıyaman yolundaki uygulama noktasında yakaladı. Gözaltına alınan 19 yaşındaki A.T. isimli şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şahsın çalmaya çalıştığı altın ve para ise mağdur kadına teslim edildi. - MALATYA

Malatya, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı indireceğiz" deyince arkasındaki genç kızın yüzü şekil değiştirdi
Çılgın aşık davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi Esnafın dikkati faciayı önledi! Anne ve çocukları kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefon dolandırıcılarının son kurbanı anne-kız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]