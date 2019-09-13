Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

53 dakika önce

Malatya'da telefonla aradıkları genci, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama, System.String[]

Malatya'da telefonla aradıkları genci, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde M.G'yi (19) telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları, "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.

Korkuya kapılan M.G, evinde bulunan altın ve paraları poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda yaklaşık bir saat içerisinde şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde olduğunu ve zanlıların Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, içerisinde 4'ü Suriye uyruklu 5 şüphelinin bulunduğu aracı Sürgü Mahallesi'nde durdurdu.

Polis, şüpheliler A.E, F.Ş, H.Z, İ.Ş. ile M.E'yi göz altına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada zanlıların iç çamaşırı ve çoraplarının içerisine gizledikleri 20 cumhuriyet altını, 3 yarım altın, iki çeyrek altın, iki yüzük, iki çift küpe, bir adet 1,5 metre uzunluğunda altın zincir, 5 burma bilezik, 2 bin 340 lira ile 80 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 5 şüpheliden İ.Ş. ve M.E, tutuklandı, A.E, F.Ş. ve H.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden şiddet gören Aslıhan, balkondan aşağı atladı
Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]