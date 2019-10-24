Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama
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Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

17 dakika önce

Malatya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama, System.String[]

Malatya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Battalgazi ilçesinde yaşayan M.Ç'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurun "kimlik bilgilerinin kullanılarak banka soygunu yapıldığını" iddia edip hesabında bulunan parayı çekip dolar olarak istedikleri bir adrese bırakmasını istedi.

Korkuya kapılan M.Ç, hesabındaki parayı çekip 22 bin 462 dolara çevirerek poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Ç, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda şüphelilerin A.E, R.H. ve A.H. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.E. çıkarıldığı mahkemece "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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