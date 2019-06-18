Son Dakika Haberleri: Malatya'da telefonla dolandırıcılık
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Malatya'da telefonla dolandırıcılık

1 saat önce

Malatya'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da telefonla dolandırıcılık, System.String[]
Malatya'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yaşayan bir kişiyi telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 şüpheli, mağduru panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.
Korkuya kapılan vatandaş, evinde bulunan bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki altın bileklik, 4 çift altın küpe, 3 küpe ve 3 çeyrek altını poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 4 zanlıyı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:18 Kaynak: AA
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