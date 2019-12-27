Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'da yaşayan bir kişiyi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurda "korku ve panik" yaratarak evinde bulunan para ve altınları istedikleri bir adrese bırakmasını istedi.

Korkuya kapılan kişi, evinde bulunan bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki bilezik, 4 altın küpe, 3 küpe, 3 çeyrek altını poşet içerisinde belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada bin 200 lira, 50 avro, 20 gram bilezik, iki altın kolye, iki bilezik, 4 altın küpe, 3 küpe, 3 çeyrek altın bulundu ve mağdura teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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