Malatya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan ve 7 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kadın ve kayınvalidesine kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp 10 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 5 bin lira, 1 çift altın küpe, 1 altın tuğralı kolye ve 1 altın zincir bilezik çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekinin telefonu iletişime kapatılarak dolandırıcılığın devamını engelleyen ekipler, 20 ayrı noktada bulunan kameralardan 7 saatlik görüntü incelenmesi sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu K.T, ziynet eşyaları ve parayı teslim ederken, ekipler olaya karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.