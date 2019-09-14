Son Dakika Haberleri: Malatya'da tellak pazarında korkutan yangın
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Malatya'da tellak pazarında korkutan yangın

30 dakika önce

Malatya'da eski eşyaların satıldığı Tellak pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Malatya'da tellak pazarında korkutan yangın, System.String[]

Malatya'da eski eşyaların satıldığı Tellak pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi'nde bulunan Tellak Pazarı'nda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


55 işyerinin bulunduğu pazarda zamanında müdahale ile yangın kontrol altına alınırken 2 işyerinde maddi hasar meydana geldi.


Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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