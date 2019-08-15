Son Dakika Haberleri: Malatya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi
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Malatya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi

54 dakika önce

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Malatya'da sıcaklıklar bunaltıyor.

Malatya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, System.String[]
Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Malatya'da sıcaklıklar bunaltıyor.

Hissedilir derecede artan sıcaklık Malatya'da günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar Soykan Meydanı başta olmak üzere gölgelik alanlarda zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar günlerinin büyük bir kısmını meydan ve parklarda bulunan ağaçların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışırken küçük çocuklarda süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde mecburen dışarıda bulunan vatandaşların aşırı sıcaklıklar nedeniyle yürümekte dahi zorlandığı gözlemlenirken vatandaşların büyük bir kısmı da aşırı sıcaklara karşı çareyi bol bol sıvı tüketmekte buluyor. Sıcaklıkların kavurduğu kentte uzmanlar ise özellikle öğle saatlerinde mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaları yönünde vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kavurucu sıcaklıklar bir süre daha kentte etkili olacak. - MALATYA
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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