Malatya'da terör operasyonları
1 saat önce
Malatya'da terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:01 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ ile FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 DEAŞ ile 2 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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