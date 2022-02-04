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Malatya'da terör operasyonlarında iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da terör operasyonlarında iki şüpheli yakalandı

04.02.2022 12:38
Malatya'da terör operasyonlarında iki şüpheli yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli ile Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan sol terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Malatya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da terör operasyonlarında iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


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