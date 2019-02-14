Son Dakika Haberleri: Malatya'da Terör Operasyonu

Malatya'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Terör Operasyonu, System.String[]
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Malatya merkez, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 örgütsel içerikli kitap ve dergi, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız av tüfeği, bir örgütsel renkli bileklik, bir örgütsel renkte araç süsü ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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