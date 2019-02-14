Malatya'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'da terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Malatya merkez, Akçadağ
, Arguvan
ve Yazıhan
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 örgütsel içerikli kitap ve dergi, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız av tüfeği, bir örgütsel renkli bileklik, bir örgütsel renkte araç süsü ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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