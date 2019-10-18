Malatya'da terör operasyonu

Malatya'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda eylemlere katıldıkları, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda ve terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında HDP Akçadağ ilçe yöneticilerinden S.Y'nin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında S.Y'nin de olduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yurt dışında oldukları tespit edildi.