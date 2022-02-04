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Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

04.02.2022 13:28
Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Battalgazi ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen bir şahısla birlikte Doğanşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi. - MALATYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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