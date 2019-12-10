Son Dakika Haberleri: Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a elaman temin eden, terör örgütünün propagandasını yapan ve Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da örgüt adına düzenlenen toplantılara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir dizüstü bilgisayar, bir tablet bilgisayar, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flash bellek ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi
Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:04:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]