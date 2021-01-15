İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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