Malatya'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı

15.01.2021 14:11
Malatya'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Malatya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği, 9 örgütsel içerikli yayın ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemler için jandarmaya götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Akçadağ, Malatya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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