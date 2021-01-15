Malatya'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 55 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 34 kurusıkı tabanca fişeği, 9 örgütsel içerikli yayın ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı işlemler için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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