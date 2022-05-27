Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

27.05.2022 19:43

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından bir mağarada PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından bir mağarada PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edildi.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrasında Sürgü Mahallesi kırsalında bir mağarada çok sayıda mühimmat bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri, mağara içerisinde 5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 17 adet mekanik fünye, metre iletken kablo, 1 adet küçük tüp, pense ve çok miktarda muhtelif giyim ve yasam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerine el konulurken, paylayıcılar ise imha edildi.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen - İHA)

Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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