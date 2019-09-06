Son Dakika Haberleri: Malatya'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
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Malatya'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

34 dakika önce

Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı, System.String[]

Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ Tataruşağı Mahallesi'nde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararına istinaden çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MALATYA

Malatya, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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