Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

11.04.2022 16:14
Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonunda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşmaların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

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Malatya, Medya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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