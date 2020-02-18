Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı
6 saat önce
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akçadağ'da belirlenen 1 şüpheli evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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