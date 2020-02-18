Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akçadağ'da belirlenen 1 şüpheli evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
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