Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İngiltere'den memleketi Malatya'ya vefat eden babasının cenaze törenine gelen A.Ş.'nin, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. A.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu 81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:22 ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
23:22 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:22 Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da, terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]