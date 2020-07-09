Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı

Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltıMALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı

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MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 16 örgütsel kitap, döküman ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Malatya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da, terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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