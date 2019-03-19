Son Dakika Haberleri: Malatya'da, Terör Propagandasına 3 Gözaltı

Malatya'da, Terör Propagandasına 3 Gözaltı

2 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, Terör Propagandasına 3 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Savcılık onayıyla tespit edilen kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait 53 mermi, 1 av tüfeği, 26 yasak yayın, dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.  

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

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