Malatya'da terör propagandasına gözaltı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.