Son Dakika Haberleri: Malatya'da terör propagandasına gözaltı
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Malatya'da terör propagandasına gözaltı

20 dakika önce

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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