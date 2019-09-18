Malatya'da terör propagandasına gözaltı
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Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Darıca Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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