Malatya'da terör propagandasına tutuklama
1 saat önce
Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:30 Kaynak: AA
'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kardeşi terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda bulunan F.A'nın terör örgütü propagandası yaptığını, eylem ve etkinliklere katıldığını belirledi. Akçadağ
ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kadını gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak ve üyesi olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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