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Malatya'da terör propagandasına tutuklama

37 dakika önce

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Malatya'da terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi'nde bir kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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