Malatya'da Tır'a Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı
1 saat önce
MALATYA'da önünde giden TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
MALATYA'da önünde giden TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara
Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri
yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen Mahmut Çevik
yönetimindeki 80 AAG 595 kamyon kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Yaşar Bayramoğlu yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çevim, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:10 Kaynak: DHA
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