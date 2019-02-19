Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tır'a Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da Tır'a Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

MALATYA'da önünde giden TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Malatya'da Tır'a Çarpan Kamyon Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
MALATYA'da önünde giden TIR'a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen Mahmut Çevik yönetimindeki 80 AAG 595 kamyon kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Yaşar Bayramoğlu yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çevim, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:10 Kaynak: DHA

Ankara, Malatya, Güncel
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