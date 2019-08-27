Son Dakika Haberleri: Malatya'da tır devrildi: 2 ölü
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Malatya'da tır devrildi: 2 ölü

41 dakika önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da tır devrildi: 2 ölü, System.String[]
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Akyazı mevkisinde meydana geldi. İlhan Özmen (50) yönetimindeki 38 BF 086 plakalı TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Özmen ile yanındaki Cihat Dikmen (53) TIR'da sıkışıp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık. itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince TIR'dan çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İlhan Özmen ile Cihat Dikmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Özmen ve Dikmen'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza, nedeniyle bir süre trafiğine kapanan yol ise TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.


Hekimhan, Dikmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
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