MALATYA'DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika
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MALATYA'DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI -EK

25.09.2022 09:50

MALATYA'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MALATYA'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Kayseri, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA'DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALATYA'DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika
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