Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tır Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da Tır Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da tırın kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Tır Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da tırın kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden Malatya kent merkezi istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 80 AAG 595 plakalı kamyon, Yeşilyurt ilçesinde aynı istikamete giden Y.B. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:07 Kaynak: İHA

Kayseri, Malatya, 3. Sayfa
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