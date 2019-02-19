Malatya'da Tır Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da tırın kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya
'da tırın kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri
istikametinden Malatya kent merkezi istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 80 AAG 595 plakalı kamyon, Yeşilyurt
ilçesinde aynı istikamete giden Y.B. yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:07 Kaynak: İHA
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