Malatya'da tır park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza Malatya- Adana kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Malatya istikametine seyir halindeki Serdal İnan yönetimindeki 33 ADS 015 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 02 AAZ 799 plakalı otomobile çarptı.
Kazada tırda bulunan Ramazan Aydın ve Sıraç Şahin Aydın yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:09 - Kaynak: AA
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