Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tırın Çarptığı Genç Kurtarılamadı

Malatya'da Tırın Çarptığı Genç Kurtarılamadı

12 dakika önce

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'da Tırın Çarptığı Genç Kurtarılamadı, System.String[]
Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza,Malatya- Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki 45 UB 3133 plakalı TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er'e çarptı. Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TIR şoförü U.E'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Ankara, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 03:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tırın Çarptığı Genç Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]