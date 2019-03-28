Malatya'da Tırın Çarptığı Genç Kurtarılamadı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza,Malatya- Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki 45 UB 3133 plakalı TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er'e çarptı. Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



TIR şoförü U.E'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu

Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü

Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir

Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı