Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Tombala" Operasyonu

Malatya'da "Tombala" Operasyonu

4 dakika önce

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 57 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da
Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 57 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Tombala oynarken yakalanan 57 kişiye toplam 18 bin 240 lira para cezası kesildi.

İş yerinde bulunan tombala makinesi ile ekipmanlara el konulurken, kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: AA

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