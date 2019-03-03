Malatya'da "Tombala" Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 26 kişi hakkında işlem yapıldı.
Malatya
'da bir iş yerinde kumar oynayan 26 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Battalgazi
ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 26 kişiye 8 bin 321 lira ceza uygulandı.
İş yerinde bulunan tombala makinesine el konulurken, kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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