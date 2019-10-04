Son Dakika Haberleri: Malatya'da "tombala" operasyonu
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Malatya'da "tombala" operasyonu

15 dakika önce

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 38 kişiye 12 bin 160 lira para cezası verildi.

İş yerinde bulunan tombala makinesi, 31 lira, 90 top, 2 televizyon, 1 kamera ve çok sayıda tombala kartı ve pula el konuldu. Kumar oynatanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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