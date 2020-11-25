Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu - Son Dakika

Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu

25.11.2020 11:07
Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu, System.String[]

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma tedavisinin ilk kez uygulandığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, hastalığı yenen kişilerden alınan plazmalar, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 700 hastaya şifa oldu.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma tedavisinin ilk kez uygulandığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, hastalığı yenen kişilerden alınan plazmalar, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 700 hastaya şifa oldu.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşen ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan alınan plazmalarla 5 Nisan'da Türkiye'de bir ilke imza atan Turgut Özal Tıp Merkezi, dünyada bu yöntemle tedaviye en erken başlayan merkezler arasında yer aldı.

Merkezde Kovid-19'u yenen hastalardan toplanan 700 immün plazma, Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mardin, Elazığ, Muş, Bingöl, Batman, Gaziantep gibi çok sayıda kentteki hastaların tedavisi için gönderildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, Türkiye'nin koronavirüse karşı immün plazma tedavisini kullanan, onaylayan ülkelerin başında yer aldığını söyledi.

Salgının başından bu yana immün plazma tedavisini Türkiye'deki Kovid-19 hastalarında kullandıklarını anlatan Erkurt, bu tedavi yönteminin, bilimsel yayınlarla da güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

İmmün plazma tedavisinin erken evrede kullanılmasının daha faydalı olacağını vurgulayan Erkurt, "İmmün plazma tedavisi için Turgut Özal Tıp Merkezinden hazırladığımız yaklaşık 700 imnün plazma Malatya ve diğer illere gönderildi, tedavilerde kullanıldı. Sonuçları takip ettiğimizde, özellikle erken evrede yoğun bakıma yatmadan önce kullanılan immün plazmaların tedavide çok etkili olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığımız da en son çıkan rehberde yoğun bakıma yatmadan immün plazma tedavisinin kullanılmasını önerdi." dedi.

Prof. Dr. Erkurt, "Her ne kadar yeni çıkan aşılar bildirilse de 2021 sonuna kadar dünyadaki aşılanma devam edeceği için daha en azından 1 yıllık süre var. Bu sürede tedavide immün plazma tedavisi yoğunlukla kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Stoklarımız neredeyse bitti"

Kovid-19 geçirdikten sonra iyileşen hastalara çağırıda bulunan Erkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımız, iyileştikten sonra 14-21. gün arasında gelip bize plazma bağışında bulunabilir. 28. gün geçmişse hiçbir teste gerek duymadan direkt gelip immün plazma bağışlayabilir. Turgut Özal Tıp Merkezi, bu çevrede immün plazma toplayan ve çevre illerdeki hastalara dağıtan bir merkezdir. İmmün plazma stoğumuz neredeyse bitti, tamamen azaldı. Bu nedenle bilinçli vatandaşlarımız, iyileşen hastalarımızın immün plazma bağışlayarak hastalara faydalı olmasını istiyoruz. Bu bir vicdani görevdir, bu bir hayat kurtarmaktır. İyileşen bir hastamız 10 gün arayla bir ayda 3 kez plazma bağışında bulunabilir."

"Bir plazmadan 3 hastanın hayatı kurtulabilir"

İmmün plazma bağışının sağlığa hiçbir zararı bulunmadığını vurgulayan Erkurt, 45 dakika içerisinde cihaza bağlanılarak plazma toplandığını, bir kişinin bağışının 3 hastanın tedavisinde kullanıldığını dile getirdi.

Hastalara da immün plazmanın zararının olmadığına işaret eden Erkurt, "Plazma değiş işleminde, immün plazma tedavisinde kullandığımızın 200 cc plazmanın yaklaşık 15 katını kullanıyoruz. Bu zamana kadar da dünyada en çok plazma değişim işlemi yapılan merkez burasıdır. Yılda 5 bin plazma değiş işlemi yapıyoruz ve şu ana kadar yan etkisini görmedik." diye konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da toplanan immün plazmalar 700 Kovid-19 hastasına şifa oldu - Son Dakika


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