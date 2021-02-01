Malatya'da toplanan insani yardımlar Suriye'ye gönderildi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Kalpten Kalbe Bir Yol" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Malatya'dan 7 tır ile 1 kamyon insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yardım kampanyasına destek sunan tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Güder, insanın yaşam hakkının kutsal olduğuna inanan bir millete mensup olduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyaç sahibi olan herkesin yanında olduğunu söyledi.

Suriye'nin bazı kentlerinde bir sel felaketi meydana geldiğini, çadırların sular altında kaldığını ve insanların yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Güder, şöyle konuştu:

"Çamurların içerisinde ayakkabısız, giysisiz ve gıdasız şekilde hayata tutunma adına bir mücadele verdiklerini hep beraber gördük. Sivil toplum örgütleriyle bir arala gelerek tıbbı malzeme, giyecek ve yiyecek yardımıyla ilgili çalışma yaptık. 7 tır ve 1 kamyondan oluşan insani yardım malzemesi topladık. Tırların 2'sini belediye ile AK Parti teşkilatımızca doldurmaya çalıştık. Süreç içerisinde yardımlar bölgeye ulaştırılacak."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yardım malzemesini taşıyan araçlar dualarla uğurlandı.