Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika
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Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi

30.07.2022 10:50
Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi

Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi, kural ihlali yapan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen 27 araca idari işlem yapıldı.

Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi, kural ihlali yapan ya da yükümlülüklerini yerine getirmeyen 27 araca idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27-29 Temmuz tarihlerinde müşterek kurumların katılımıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 399 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı ya da yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 27 araca idari işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da toplu taşıma araçları denetlendi - Son Dakika

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