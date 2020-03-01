Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama - Son Dakika
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Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama

6 saat önce

MALATYA'da, toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama, System.String[]

MALATYA'da, toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapıyor. Temizlik ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne (MOTAŞ) bağlı otobüs ve trambüslerde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yapıyor.

MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, İlaçlamayı uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi ve gözleri tahrip etmeyen organik maddeler ile yapıyoruz. Özel giysisi, maskesi ve eldiveni bulunan şirket elemanları, ellerindeki püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun olduğu yerleri özellikle ilaçlıyor. Araçlarımız özel organik maddeler ve buharlı makinelerle temizlenerek yolcularımıza daha temiz ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunuyoruz dedi.


Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
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