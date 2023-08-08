Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlara indirim yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlara indirim yapıldı

08.08.2023 16:46

Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılırken, abonman kartlara ise indirim yapıldı. Fiyat değişikliği sonrası kentte tam bilet 10 TL, öğrenci 7 TL'ye yükselirken, 500 TL olan 120 binişlik abonman kartı 450 TL'ye, öğrenci kartı ise 300 TL'den 250 TL'ye indirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından toplu taşıma ücretlerinde artış olurken aynı zamanda abonman kartlarında ise indirme gidildi.

TAM BİLET 10 TL OLDU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından 26 Temmuz 2023 tarihinde alınan karar gereği şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yapıldı. 8 Ağustos tarihi itibari ile uygulamaya alınan karar gereği Malatya Kart'ta bir kişilik tam kart ücreti 10 TL'ye yükseltildi. Yine yeni karar ile birlikte öğrenci bileti de 7 lira olurken, aktarmalı biniş ücreti ise tam kartlarda 4 TL, öğrenci kartlarında da 3 TL olarak belirlendi.

ABONMAN KARTLARINDA İNDİRİM

Yeni fiyat tarifesine göre aylık abonman kartlarında da indirime gidildi. Buna göre bir aylık kullanılan 120 binişlik sivil kart 450 TL, öğrenci kartı ise 250 TL olarak güncellendi.

2 BİNİŞLİK KART 30 TL

Tek binişlik kartlarda ise yapılan güncelleme sonrası 2 binişlik kartlar 30 TL, 4 binişlik kartlar ise 60 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre kırık kayıp yenileme fiyatı 50 TL, vizeleme ise 15 TL olarak açıklandı.

Kaynak: İHA
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlara indirim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlara indirim yapıldı - Son Dakika
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