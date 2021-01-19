- Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi - Son Dakika

- Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi
19.01.2021 16:59
- Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi Malatya'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı.
- Malatya'da toplu taşımada HES kodu dönemi
MALATYA - Malatya'da toplu ulaşım araçlarındaki HES kodu zorunluluğu bu sabah başladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Uygulama bugün Malatya'da başlarken, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarında tanımlatan vatandaşlar araçları sorunsuz kullandığı görüldü.
Öte yandan uygulama nedeniyle toplu taşıma araçlarına yolcular sırayla girebildi.
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