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Malatya'da "Toprak Dede" anısına fidan dikildi
6 saat önce
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, vefat eden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkan Hayrettin Karaca anısına 100 fidan dikti.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrettin Karaca anısına Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi'ne 100 fidan dikildi.
Etkinliğe, Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, personel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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